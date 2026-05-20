Стоимость нефти марки Brent показала снижение

Стоимость нефти марки Brent на бирже ICE упала более чем на 7%.

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2026 года упала более чем на 7% на лондонской бирже ICE.

Вечером в среду снижение цен на нефть усилилось после заявлений президента США Дональда Трампа о скором завершении конфликта на Ближнем Востоке.

По данным на 18:16 мск, стоимость фьючерса на нефть марки Brent падала на 7,23%, до 103,24 доллара за баррель. К 18:21 мск падение замедлилось, и нефть торговалась уже на уровне 105,47 доллара за баррель, что соответствует снижению на 5,22%.

18 мая из-за геополитической напряженности на Ближнем Востоке стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне на лондонской бирже ICE превысила $110 за баррель впервые с 5 мая.

В конце апреля цена Brent впервые с 2022 года поднялась выше $126 за баррель. Нефтяной рынок закладывает в цену не только текущие перебои с поставками, но и риск более негативного сценария — затяжной блокады Ормузского пролива и ударов по инфраструктуре Ирана. Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», считают, что при ухудшении ситуации Brent может уйти к $140–150 и выше, но при первых признаках деэскалации откат будет таким же резким, как и рост.

