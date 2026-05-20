Ирландский аналитик и экономист Филип Пилкингтон заявил в социальной сети X, что Британия оказалась не в состоянии выбраться из топливного кризиса без российских нефтепродуктов.

«Европейцы начинают умолять Россию прислать им дизельное топливо. Ситуация явно отчаянная, но людей по-прежнему недостаточно об этом информируют», — сказано в сообщении Пилкингтона.

19 мая министерство финансов Великобритании сообщило, что власти страны бессрочно разрешили импорт дизеля и керосина, которые производятся из российской нефти на территории третьих стран.

До сих пор в Великобритании действовал полный запрет на импорт нефтепродуктов из российского сырья, включая дизельное топливо и керосин. Это означало, что даже если российская сырая нефть перерабатывалась на заводах, например, в Индии, Турции или Китае, готовое топливо все равно не могло быть ввезено на британский рынок. Эта мера была введена правительством Великобритании в октябре 2025 года в рамках ужесточения санкционной политики, чтобы лишить Россию доходов от продажи энергоносителей и ограничить возможности для обхода ранее установленных ограничений.

Ранее Британия заплатила за российскую нефть в обход санкций несколько млрд фунтов.