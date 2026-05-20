Правительство Польши призвало потребителей к «картофельному патриотизму»

Правительство Польши призвало потребителей демонстрировать «картофельный патриотизм» и покупать картофель местного производства. Об этом сообщает портал Euractiv.

По данным журналистов, рост импорта картофеля вызвал падение цен на внутреннем рынке и привел к недовольству фермеров.

Согласно материалу Euractiv, уже несколько месяцев перепроизводство картофеля давит на европейские рынки, из-за чего цены на эту культуру падают. Польша, где картофель входит в число основных продуктов питания, также столкнулась с этой проблемой: в 2025 году страна собрала рекордный урожай — почти на 18% выше прошлогоднего, а импорт картофеля увеличился на 16%.

В октябре прошлого года польский фермер потерял 150 тонн картофеля из-за разошедшегося фейка о бесплатной раздаче овощей. Сообщение о том, что фермер из Домбровицы в Подкарпатском воеводстве якобы раздает урожай бесплатно, появилось на одном из интернет-порталов в минувшие выходные и быстро разошлось по соцсетям. После этого на картофельное поле стали приезжать люди с прицепами и тракторами.

