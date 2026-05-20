В Польше раскритиковали Каллас после ее слов о поражении России

Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер в соцсети Х раскритиковал главу евродипломатии Каю Каллас за ее слова о поражении России.

«Европейский союз состоит не только из идиотов, но госпожа Каллас, несомненно, из их числа», — написал он.

Поводом для критики стали слова Каллас о том, что Евросоюз пока не может оказать достаточное давление на Россию, чтобы добиться желаемого результата. На этом фоне глава евродипломатии усомнилась в способности ЕС противостоять Китаю. Она задалась вопросом: если Брюссель не способен справиться с Россией, то как он сможет победить Китай?

17 мая Каллас обвинила США, Китай и Россию в желании «расформировать» ЕС. По ее словам, администрация американского президента не одобряет единый Евросоюз, поскольку блок является геополитической державой, с которой Вашингтону «приходится иметь дело».

До этого в Кремле усомнились, что Кая Каллас может стать переговорщиком с Россией, несмотря на ее заявления о готовности взять на себя эту роль. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что для диалога со стороны ЕС подойдет политик, который не делал резких выпадов в адрес Москвы. Кто в итоге сядет за стол переговоров от Европы и почему вокруг этой роли разгорается политическая борьба — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Каллас выступила с угрозой в адрес сотрудничающих с Россией стран.