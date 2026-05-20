В России ответили, помогает ли KPI мотивировать сотрудников

Финансовая привязка к KPI не поможет руководителям мотивировать сотрудников, поскольку они в любом случае будут работать столько, сколько необходимо для достижения комфортного уровня дохода без дополнительных усилий. Об этом RuNews24.ru заявила директор по организационному развитию ГК Русконсалт Наталья Гаршина.

По ее словам, без учета индивидуальных потребностей эти показатели приводят к «синдрому минимума», когда усилия прилагаются только в рамках комфорта.

«Измерение необходимо, но измерять нужно правильно. <...> Типичные ошибки: измерение количества звонков менеджера по продажам без оценки результатов; измерение скорости закрытия вакансий рекрутером без учета сложности и рынка труда; поощрение за количество решенных задач без анализа корневых причин ошибок», — отметила Гаршина.

Вместо этого она посоветовала руководству встраивать KPI в единый контур управления, обеспечивать команды инструментами и обучением, а также контролировать то, как работники выполняют задачи. Эксперт подчеркнула, что сначала нужно правильно выстроить среду для инициативы. Для этого важны прозрачность целей, признание идей, делегирование. После этого можно добавлять поддерживающие метрики, заключила она.

Кадровые аналитики компании Стахановец (исследование есть у «Газеты.Ru») до этого выяснили, что погоня за показателями KPI «120% от плана» может оборачиваться для бизнеса потерей людей, мотивации и устойчивости. В корпоративной практике резкий рост показателей традиционно воспринимается как безусловный успех. Однако, как показало исследование, подобные «рывки» часто становятся признаком системного перегруза.

Ранее россиян призвали не использовать одну фразу-манипуляцию в рабочих чатах.