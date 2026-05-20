Евросоюз и США договорились о новой торговой сделке

Представители Евросоюза и США договорились о законодательном регулировании торговой сделки. Об этом в соцсети X сообщила главный переговорщик от фракции Европарламента «Европейская народная партия» депутат Желяна Зовко.

«Мы заключили сделку! <...> Европа избежала разрушительной эскалации напряженности в трансатлантической торговле и защитила европейские компании, инвестиции и миллионы рабочих мест по обе стороны Атлантики», — написала евродепутат.

Зовко добавила, что с самого начала выступала за то, что ЕС не может позволить себе торговую войну с США, которые являются ближайшим стратегическим и экономическим партнером европейских стран.

«В условиях растущей нестабильности в мире проверенные друзья должны оставаться партнерами, а не становиться врагами», – отметила Зовко.

В начале мая стало известно, что парижские переговоры еврокомиссара по торговле Мароша Шефчовича с его американским коллегой Джеймисоном Гриром о пошлинах США на автомобили из ЕС провалились. Уточняется, что Шефчович призывал к «быстрому возврату» к ранее согласованным условиям, но Грир отказался снять с повестки угрозу президента США — ввести 25-процентные пошлины на импорт европейских автомобилей.

Ранее в Евросоюзе заявили о готовности ответить на американские пошлины.