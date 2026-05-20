Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против Ирана
Бизнес

Евросоюз и США договорились о новой торговой сделке

Евродепутат Зовко: институты ЕС достигли соглашения по торговой сделке с США
Global Look Press

Представители Евросоюза и США договорились о законодательном регулировании торговой сделки. Об этом в соцсети X сообщила главный переговорщик от фракции Европарламента «Европейская народная партия» депутат Желяна Зовко.

«Мы заключили сделку! <...> Европа избежала разрушительной эскалации напряженности в трансатлантической торговле и защитила европейские компании, инвестиции и миллионы рабочих мест по обе стороны Атлантики», — написала евродепутат.

Зовко добавила, что с самого начала выступала за то, что ЕС не может позволить себе торговую войну с США, которые являются ближайшим стратегическим и экономическим партнером европейских стран.

«В условиях растущей нестабильности в мире проверенные друзья должны оставаться партнерами, а не становиться врагами», – отметила Зовко.

В начале мая стало известно, что парижские переговоры еврокомиссара по торговле Мароша Шефчовича с его американским коллегой Джеймисоном Гриром о пошлинах США на автомобили из ЕС провалились. Уточняется, что Шефчович призывал к «быстрому возврату» к ранее согласованным условиям, но Грир отказался снять с повестки угрозу президента США — ввести 25-процентные пошлины на импорт европейских автомобилей.

Ранее в Евросоюзе заявили о готовности ответить на американские пошлины.

 
Теперь вы знаете
Ограничения для сим-карт, операции с цифровым рублем и студенческие обмены с США. Что нового к утру 20 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!