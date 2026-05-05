В Евросоюзе заявили о готовности ответить на американские пошлины

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила на пресс-конференции по итогам саммита Евросоюз (ЕС) — Армения, что ЕК готова к любому сценарию в ответ на угрозу президента США Дональда Трампа ввести пошлины в 25% на продукцию европейского автопрома. Об этом сообщает ТАСС.

Отвечая на вопрос об угрозах со стороны США, фон дер Ляйен подчеркнула, что в ЕС нацелены на общие выгоды, сотрудничество и надежность, а также готовы к любому сценарию.

1 мая Трамп выразил недовольство тем, как Евросоюз выполняет торговое соглашение, заключенное в августе прошлого года. Американский лидер пригрозил повысить до 25% импортную пошлину на европейские автомобили и грузовики, поставляемые на рынок США. В ответ на это фон дер Ляйен напомнила, что Соединенные Штаты тоже пока не выполнили всех своих обязательств по этой сделке.

По словам главы Еврокомиссии, сейчас обе стороны выполняют это соглашение, хотя и в соответствии с разными демократическими процедурами. Она отметила, что со стороны ЕС они находятся в финальной стадии выполнения остающихся тарифных обязательств, при этом США также имеют обязательства — например, они еще не пришли к выполнению договоренностей по ограничению поставок зерна.

По условиям соглашения, ЕС обязался платить 15% пошлин со всего своего экспорта в США в обмен на нулевые пошлины на американский экспорт в Европу. Кроме того, Еврокомиссия взяла на себя обязательство обеспечить закупки энергоресурсов у США на сумму €750 млрд до конца 2028 года, что составляет около трех четвертей всего европейского импорта энергоресурсов.

В феврале ЕС потребовал от США неукоснительно соблюдать условия торгового соглашения и не вводить «глобальные пошлины» после решения американского Верховного суда. В заявлении Еврокомиссии подчеркивалось, что действия Вашингтона не способствуют реализации целей, зафиксированных в совместном заявлении ЕС и США о сделке, — ведению справедливой, сбалансированной и взаимовыгодной трансатлантической торговли с привлечением инвестиций.

