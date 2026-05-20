Дмитриев назвал количество и объемы реализованных РФПИ проектов с Китаем

Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) реализовал свыше 50 совместных с Китаем проектов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава РФПИ, спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

Он указал, что общий объем вложенных в совместные проекты инвестиций составил более 800 млрд рублей.

Дмитриев рассказал, что в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Пекин РФПИ заключил новые соглашения с китайскими партнерами.

Достигнута договоренность с China Architecture Design&Research Group о сотрудничестве в сфере инфраструктурных и инвестиционных проектов в РФ и КНР. Совместно с Демонстрационной зоной Китай–ШОС и Российско-китайской гильдией коммерции будут развиваться инвестиционные проекты в странах ШОС и оказываться содействие выходу компаний на рынки. Вместе с правлением Международного космического города Вэньчан и China Construction Eighth Engineering Division будет поддерживаться российско-китайское сотрудничество в сфере гражданской космической инфраструктуры.

Глава РФПИ подчеркнул, что новые проекты позволят решать комплексные задачи сотрудничества России и Китая, углубляя его стратегическую глубину и создавая новые истории успеха.

19 мая сообщалось, что в ходе визита Путина в КНР планируется подписать документы по атомной энергетике.

Ранее Дмитриев создал аккаунт в китайской соцсети WeСhat.

 
