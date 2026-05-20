Стало известно, сколько доллар будет стоить в конце года

Доллар будет стоить 90 рублей в конце 2026 года, плюс-минус два-три рубля. Такой прогноз «Газете.Ru» дал инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

«В базовом сценарии это 90 рублей за доллар плюс-минус два-три рубля. Такой сейчас консенсус на российском финансовом рынке (среднее ожидание крупных банков и брокеров). Большинство крупных банков ждут именно такую картину в третьем-четвертом квартале. Логика простая: ключевая ставка к декабрю в районе 11–12%, доходность рублевых вкладов 9–10%, реальная привлекательность валютных альтернатив растет. Минфин к этому моменту полноценно работает по бюджетному правилу. Импорт восстанавливается к уровням прошлого года. Совокупно это дает плавное движение от текущих 74 рублей в район 85–90 рублей менее чем за полгода», — отметил Бахтин.

По его словам, в мягко-позитивном сценарии, при сохранении высоких цен на нефть и осторожном цикле ЦБ, можно увидеть доллар по 85–88 рублей. В негативном сценарии, при ускоренном снижении ставки и плохой нефти, — доллар по 95–100 рублей, добавил эксперт.

Он сказал, что каждое снижение ключевой ставки на 1 процентный пункт в среднем транслируется в 2–3% ослабления рубля с лагом один-два месяца. К декабрю при ставке 11–12% рубль даже просто механически должен потерять 8–12% от текущих уровней, подчеркнул Бахтин.

Второй по силе фактор ослабления рубля — это рост импорта, добавил инвестстратег. Он пояснил, что дорогой кредит сейчас сдерживает импортеров, но по мере снижения ставок объемы будут расти, и это прямой спрос на валюту. Третий фактор — бюджетное правило. Минфин в мае стартовал с очень низких объемов, но есть возможность нарастить их кратно, и Минфин в этом кровно заинтересован, сказал инвестстратег.

«Цена нефти и геополитика играют точечно. Влияние нефть через бюджетное правило сглаживается, ее влияние на курс ослаблено. Геополитика добавляет волатильность в моменте, но устойчивый тренд формируют именно первые три фактора», — заключил Бахтин.

По данным Investing.com, 19 мая доллар на внебиржевом рынке стоил более 71,3 рубля.

