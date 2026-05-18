Стало известно, сколько доллар будет стоить осенью

Стратег СберИнвестиций Макаров ожидает доллар по 80 рублей в сентябре
В сентябре доллар будет стоить 80 рублей, спрогнозировал для «Газеты.Ru» стратег СберИнвестиций на фондовом рынке Дмитрий Макаров. Он рекомендовал россиянам растягивать покупки валюты во времени.

По словам стратега, в апреле был заметен всплеск интереса населения к валюте: нетто-покупки физлиц выросли до 108 млрд рублей против 65,2 млрд в марте и превысили как уровни апреля 2024 и 2025 годов (95,2 млрд и 68,5 млрд рублей соответственно), так и среднемесячный показатель 2025 года.

«При этом всплеск интереса со стороны населения пока не меняет расстановку сил на валютном рынке, где ключевую роль по-прежнему играют бюджетное правило и потоки экспортной выручки. В мае Минфин объявил относительно небольшой объем покупок валюты. С учетом зеркалирования трат ФНБ чистые операции ЦБ на рынке остаются символическими, что поддерживает относительно крепкий рубль и задает «справедливый» курс в районе 75 рублей за доллар и 11 рублей за юань в краткосрочной перспективе», — отметил Макаров.

По его мнению, текущие уровни рубля выглядят привлекательными для поэтапного формирования валютных позиций. Базовый сценарий предполагает умеренное ослабление курса в ближайшие кварталы, поэтому разумнее не пытаться «поймать идеальную точку», а растягивать покупки во времени, используя как текущие уровни, так и возможные эпизоды дополнительного укрепления рубля как точки входа, посоветовал Макаров. Активность населения, которое наращивает нетто-покупки валюты, в этом контексте выглядит логичной: инвесторы фактически стремятся зафиксировать нынешнюю силу рубля, исходя из ожиданий его последующего ослабления, подчеркнул стратег.

Он ожидает, что к концу года курс доллара дойдет до 85 рублей.

По данным Investing.com, 15 мая доллар на внебиржевом рынке стоил более 73,1 рубля.

