Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против ИранаЧП с катером на Байкале
Бизнес

В России объяснили, как рубль стал одной из самых устойчивых валют в мире

Экономист Мосягин: при сохранении нынешних условий доллар будет стоить 72 рубля
Viacheslav Lopatin/Shutterstock/FOTODOM

Курс доллара при сохранении нынешних условий может быть 72-74 рубля, заявил «Газете.Ru» помощник депутата Госдумы, руководитель Центра исследования международной политики и экономики Института международных экономических связей Илья Мосягин.

С начала апреля рубль остается одной из самых устойчивых валют в мире и прибавил к доллару около 12%, пишет Bloomberg. По данным агентства, российскую валюту поддержали высокие цены на нефть и газ, выросшие на фоне военного конфликта США и Израиля против Ирана, который затронул ситуацию на всем Ближнем Востоке. Bloomberg отмечает, что рубль укрепляется уже второй год подряд, хотя западные аналитики ранее давали негативные прогнозы. Нынешнюю ситуацию в мировой экономике эксперты агентства назвали благоприятной для российской валюты.

«Такой сценарий возможен только при сохранении «идеального шторма» на сырьевых рынках. Речь идет о высоких ценах на нефть и газ, рисках вокруг поставок с Ближнего Востока, жесткой денежно-кредитной политике ЦБ и конвертации валютной выручки экспортерами. Технически, при сохранении нынешнего «идеального шторма», мы можем увидеть движение в район 72–74 рублей за доллар. Но это «потолок», упирающийся в бюджетное правило и интересы экспортеров. Слишком крепкий рубль начинает резать доходы бюджета. Поэтому чем ближе курс к 70 рублям, тем выше вероятность корректирующих интервенций или регуляторных послаблений для оттока капитала», — сказал Мосягин.

По его словам, нынешнее укрепление рубля выглядит заметным, но считать его долгосрочно устойчивым пока рано. По оценке Мосягина, курс сейчас зависит не только от состояния российской экономики, но и от внешней политики: обострение на Ближнем Востоке поддержало цены на энергоносители и усилило спрос на российский экспорт.

Мосягин назвал происходящее «сырьевым драйвером», усиленным «премией за хаос». В таких условиях рубль получает поддержку за счет стабильного экспорта нефти и газа по высоким ценам, пояснил экономист. Однако этот фактор может ослабнуть, если напряженность снизится или ОПЕК+ изменит квоты на фоне рецессионных ожиданий, считает Мосягин.

Во второй половине года, если напряженность в Персидском заливе сохранится и останутся риски перекрытия Ормузского пролива, курс может находиться в коридоре 75–80 рублей за доллар, допустил эксперт. При деэскалации рубль может вернуться к более справедливым экспортно-импортным значениям, считает экономист.

Вероятность крепкого рубля в 2027 году Мосягин также не исключил. Он уверен, что поддержку российской валюте может дать не краткосрочная спекулятивная игра, а длительная нестабильность на сырьевых рынках.

По данным Investing.com, к 17:06 мск 19 мая доллар на внебиржевом рынке стоил более 71 рубля.

Ранее аналитик допустил, что рубль может остаться крепким до конца июня.

 
Теперь вы знаете
Как поделить ипотечную квартиру при разводе и не платить лишнего? Инструкция от юристов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!