В России объяснили, как рубль стал одной из самых устойчивых валют в мире

Курс доллара при сохранении нынешних условий может быть 72-74 рубля, заявил «Газете.Ru» помощник депутата Госдумы, руководитель Центра исследования международной политики и экономики Института международных экономических связей Илья Мосягин.

С начала апреля рубль остается одной из самых устойчивых валют в мире и прибавил к доллару около 12%, пишет Bloomberg. По данным агентства, российскую валюту поддержали высокие цены на нефть и газ, выросшие на фоне военного конфликта США и Израиля против Ирана, который затронул ситуацию на всем Ближнем Востоке. Bloomberg отмечает, что рубль укрепляется уже второй год подряд, хотя западные аналитики ранее давали негативные прогнозы. Нынешнюю ситуацию в мировой экономике эксперты агентства назвали благоприятной для российской валюты.

«Такой сценарий возможен только при сохранении «идеального шторма» на сырьевых рынках. Речь идет о высоких ценах на нефть и газ, рисках вокруг поставок с Ближнего Востока, жесткой денежно-кредитной политике ЦБ и конвертации валютной выручки экспортерами. Технически, при сохранении нынешнего «идеального шторма», мы можем увидеть движение в район 72–74 рублей за доллар. Но это «потолок», упирающийся в бюджетное правило и интересы экспортеров. Слишком крепкий рубль начинает резать доходы бюджета. Поэтому чем ближе курс к 70 рублям, тем выше вероятность корректирующих интервенций или регуляторных послаблений для оттока капитала», — сказал Мосягин.

По его словам, нынешнее укрепление рубля выглядит заметным, но считать его долгосрочно устойчивым пока рано. По оценке Мосягина, курс сейчас зависит не только от состояния российской экономики, но и от внешней политики: обострение на Ближнем Востоке поддержало цены на энергоносители и усилило спрос на российский экспорт.

Мосягин назвал происходящее «сырьевым драйвером», усиленным «премией за хаос». В таких условиях рубль получает поддержку за счет стабильного экспорта нефти и газа по высоким ценам, пояснил экономист. Однако этот фактор может ослабнуть, если напряженность снизится или ОПЕК+ изменит квоты на фоне рецессионных ожиданий, считает Мосягин.

Во второй половине года, если напряженность в Персидском заливе сохранится и останутся риски перекрытия Ормузского пролива, курс может находиться в коридоре 75–80 рублей за доллар, допустил эксперт. При деэскалации рубль может вернуться к более справедливым экспортно-импортным значениям, считает экономист.

Вероятность крепкого рубля в 2027 году Мосягин также не исключил. Он уверен, что поддержку российской валюте может дать не краткосрочная спекулятивная игра, а длительная нестабильность на сырьевых рынках.

По данным Investing.com, к 17:06 мск 19 мая доллар на внебиржевом рынке стоил более 71 рубля.

Ранее аналитик допустил, что рубль может остаться крепким до конца июня.