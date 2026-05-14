Рубль может остаться крепким до конца июня

Рубль может остаться крепким до конца мая и в июне, а доллар продолжит торговаться в диапазоне 72–77 рублей. Об этом «Газете.Ru» заявил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

По его словам, текущее укрепление рубля выглядит достаточно устойчивым. Васильев пояснил, что главная причина — высокие цены на нефть и другое сырье на фоне войны на Ближнем Востоке: если в январе — феврале российская экспортная нефть Urals стоила чуть выше $40 за баррель, то в марте цена выросла до $77, а в апреле — до $95 за баррель. Эта валютная выручка сейчас поступает на рынок и поддерживает рубль, подчеркнул аналитик.

«Мы считаем текущее укрепление рубля достаточно устойчивым. Главным фактором крепости рубля мы считаем высокие цены на нефть и другое сырье из-за войны на Ближнем Востоке. Мы полагаем, что в ближайшие месяцы рубль останется крепким недалеко от текущих уровней благодаря высоким ценам на сырье и высокой ключевой ставке», — сказал Васильев.

Аналитик ожидает, что в мае напряженность на Ближнем Востоке сохранится, а цена российской экспортной нефти останется около $95 за баррель, как и в апреле. Это продолжит поддерживать приток валютной выручки от экспортеров, сказал эксперт.

По его словам, еще одним важным фактором для рынка стало возвращение Минфина к регулярным покупкам валюты по бюджетному правилу. В 2026 году при цене Urals выше $59 за баррель Минфин должен покупать валюту в резервы. Ведомство объявило, что с 8 мая по 4 июня будет направлять на эти цели 5,8 млрд рублей в день. При этом ЦБ в первом полугодии продает валюту на 4,6 млрд рублей в день в рамках зеркалирования инвестиций ФНБ, напомнил Васильев. В результате чистые покупки валюты с 8 мая составят только 1,2 млрд рублей в день, сказал эксперт. Это оказалось заметно ниже ожиданий рынка: часть участников закладывала покупки на 15–18 млрд рублей в день, добавил аналитик. Поэтому рубль в моменте укрепился после объявления Минфина, а игроки, ожидавшие его ослабления, начали закрывать короткие позиции, уточнил эксперт.

Васильев отметил, что рубль поддерживает и высокая ключевая ставка — 14,5%. Она делает рублевые сбережения более привлекательными, охлаждает потребительский и инвестиционный спрос, снижает спрос на импорт и валюту. Кроме того, при такой ставке экспортерам выгоднее продавать валютную выручку, а не брать дорогие рублевые кредиты для текущих расходов, подчеркнул аналитик.

Негативным фактором для рубля остается сезонный рост спроса на валюту — он связан с закупками импорта, майскими праздниками и летними зарубежными поездками россиян, сказал эксперт. Но, по прогнозу Васильева, этого недостаточно для быстрого разворота курса.

