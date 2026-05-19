Прибыль ретейлера бренда техники BORK упала в 10 раз

Rusprofile: прибыль ретейлера бренда BORK в в 2025 году снизилась в 10 раз

ООО «Борк-Ритейл», занимающаяся реализацией товаров бренда BORK, заработало в прошлом году 126 млн рублей — на 90 процентов меньше, чем в предыдущем году. Об этом «Газете.Ru» сообщили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

В 2024 году прибыль компании составила 1,3 млрд рублей. Выручка ООО «Борк-Ритейл» составила 14,2 млрд рублей в 2025 году (11,7 млрд рублей в 2024 году), а прибыль упала в 10 раз — с 1,3 млрд до 126 млн.

ООО «Борк-Ритейл» основано в мае 2023 года и с тех пор работает в сфере розничной торговли в неспециализированных магазинах. Единственным учредителем выступает Закрытый комбинированный паевой инвестиционный фонд «БОР». Он в свою очередь выступает учредителем ООО «Борк-Импорт». Выручка компании составила 12,9 млрд в 2025 году (13 млрд в 2024 году), а чистая прибыль увеличилась на треть — с 421 до 609 млн рублей.

BORK — российский и международный бренд бытовой техники и электроники, созданный в 2001 году владельцами сети магазинов «Технопарк».

Ранее стало известно, что прибыль производителя Lay's в России увеличилась в два раза в 2025 году.