Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против ИранаЧП с катером на Байкале
Бизнес

Прибыль ретейлера бренда техники BORK упала в 10 раз

Rusprofile: прибыль ретейлера бренда BORK в в 2025 году снизилась в 10 раз
Сергей Пятаков/РИА Новости

ООО «Борк-Ритейл», занимающаяся реализацией товаров бренда BORK, заработало в прошлом году 126 млн рублей — на 90 процентов меньше, чем в предыдущем году. Об этом «Газете.Ru» сообщили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

В 2024 году прибыль компании составила 1,3 млрд рублей. Выручка ООО «Борк-Ритейл» составила 14,2 млрд рублей в 2025 году (11,7 млрд рублей в 2024 году), а прибыль упала в 10 раз — с 1,3 млрд до 126 млн.

ООО «Борк-Ритейл» основано в мае 2023 года и с тех пор работает в сфере розничной торговли в неспециализированных магазинах. Единственным учредителем выступает Закрытый комбинированный паевой инвестиционный фонд «БОР». Он в свою очередь выступает учредителем ООО «Борк-Импорт». Выручка компании составила 12,9 млрд в 2025 году (13 млрд в 2024 году), а чистая прибыль увеличилась на треть — с 421 до 609 млн рублей.

BORK — российский и международный бренд бытовой техники и электроники, созданный в 2001 году владельцами сети магазинов «Технопарк».

Ранее стало известно, что прибыль производителя Lay's в России увеличилась в два раза в 2025 году.

 
Теперь вы знаете
Как поделить ипотечную квартиру при разводе и не платить лишнего? Инструкция от юристов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!