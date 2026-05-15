Прибыль производителя Lay's в России увеличилась в два раза в 2025 году

Производитель чипсов под брендами Lay's и Doritos в России получил в 2025 году 761 миллион рублей прибыли, что в два раза больше показателей 2024 года. Об этом «Газете.Ru» сообщили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

«ООО «Фрито Лей Мануфактуринг», которое производит в России чипсы под брендами Lay's и Doritos, сырные палочки Cheetos и сухарики Хрусteam, заработало в 2025 году почти в два раза больше, чем в предыдущем — прибыль составила 761 млн рублей. Frito-Lay — американская компания по производству пищевых продуктов, основанная в 1932 году и входящая в состав холдинга PepsiCo. Основными брендами Frito-Lay являются кукурузные чипсы Fritos, сырные палочки Cheetos, чипсы из тортильи Doritos и Tostitos, картофельные чипсы Lay's, Ruffles и Walkers, а также крендельки Rold Gold и сухарики Хрусteam», — сообщили в сервисе.

ООО «Фрито Лей Мануфактуринг» основано в мае 2002 года. Управление организацией с 28 июля 2011 года осуществляет ООО «Пепсико Холдингс», а учредителями компании выступают две иностранные организации: «СВИ РОССИЯ ХОЛДИНГС ГМБХ» и ООО «Фрито-Лей Трейдинг Компани (Юроп) ГмбХ».

В 2025 году выручка компании составила 8,6 млрд рублей, а прибыль увеличилась почти вдвое — с 442,9 млн до 760,9 млн рублей.

