Испания обошла все страны Евросоюза по закупкам российского газа

Испания вышла на первое место среди стран Европейского союза по объему закупок российского газа, импортировав его почти на €360 млн в течение марта. К такому выводу пришло РИА Новости, проанализировав данные Евростата за указанный месяц.

Согласно статистике, в марте испанские импортеры приобрели трубопроводный и сжиженный природный газ из России на общую сумму €358,9 млн. Это позволило Испании подняться с третьей строчки в рейтинге европейских покупателей российского газа, которую она занимала месяцем ранее, на первую.

В топ-5 крупнейших покупателей газа из РФ также вошли Франция (€320,4 млн), Бельгия (€253,8 млн), Венгрия (€174,2 млн) и Греция (€103,8 млн). В целом Евросоюз за март нарастил импорт российского газа в полтора раза по сравнению с февралем – до €1,4 млн. Достигнутый объем закупок стал максимальным с января 2025 года.

С 25 апреля в ЕС начал действовать запрет на импорт российского газа по краткосрочным контрактам, в связи с чем объем закупок резко сократился почти на треть. С 2027 года вступит в силу аналогичный запрет и для долгосрочных контрактов.

Ранее власти ЕС решили компенсировать навозом отказ от российских удобрений.

 
