ФАС возбудила дело против «Нижфарма» из-за завышения цен на препарат от давления

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завела дело на фармацевтическую компанию «Нижфарм» из-за завышенной стоимости одного из ее лекарств. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Поводом послужила жалоба на цену препарата «Эдарби», который используется для снижения давления и не имеет заменителей на российском рынке.

«Фармпроизводитель необоснованно повысил отпускные цены на препарат на 19-28%», — сообщает ФАС.

При этом, как отмечает ведомство, собственные затраты компании на производство препарата в это время сокращались, а прибыль росла быстрее расходов.

ФАС усмотрела в действиях «Нижфарма» признаки нарушения закона о защите конкуренции. Если вину докажут, компании грозит штраф или взыскание незаконно полученного дохода в бюджет, уточнили в ведомстве.

До этого ФАС усмотрела признаки нарушения антимонопольного законодательства в действиях компании «Озон Фармацевтика» из-за завышения цены на препарат «Азатиоприн» для аутоиммунных заболеваний.

Ранее Путин поручил правительству усилить контроль за ценами на лекарства.

 
