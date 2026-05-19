Россиянам дали советы, как грамотно копить деньги

Эффективно копить деньги и избежать импульсивных покупок помогут несколько способов, в числе которых отдельный счет для определенной цели и пополняемый депозит. Об этом kp.ru рассказал независимый финансовый советник, автор книги «Финансы на пальцах» Сергей Макаров.

По словам специалиста, в первую очередь в банковском приложении следует открыть счет, на котором будут храниться средства для определенной цели. Рекомендуется выбрать подходящую мотивирующую картинку и подключить автопополнение с текущего счета. Таким образом на счет автоматически будет приходить определенный процент с каждой заработной платы.

«Можно завести пополняемый депозит. Назвать его, чтобы было понятно, на что конкретно копите. В этом случае доходность будет выше, чем на накопительном счете. А снять деньги будет сложнее. Сделать импульсивную покупку уже не получится», — отметил финансовый советник.

Он добавил, что также помочь в накоплении поможет ИИС с автопополнением, который в некоторых банках называется «инвестиционной копилкой». При этом можно и самостоятельно отправлять на ИИС до 400 тысяч рублей каждый год.

До этого результаты опроса сервиса «Пакет» от Х5 показали, что около трети россиян (30%) еще не начали копить на отпуск, а 28% респондентов — вовсе не откладывают деньги на поездки. Среди тех, кто готовится к отпуску заранее, 30% начинают откладывать деньги за 2–7 месяцев до поездки, 27% — более чем за 7 месяцев, а 12% — за 1—4 недели.

Ранее стало известно, что мотивирует россиян копить совместно.