Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Бизнес

Стало известно, сколько россиян не могут накопить на отпуск

Почти 30% опрошенных россиян накопили к отпуску меньше, чем планировали
AssiaPix/Shutterstock/FOTODOM

Около трети опрошенных россиян (30%) признались, что еще не начали копить на отпуск, а 28% — вовсе не откладывают деньги на поездки. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом «Пакет» от Х5 (есть у «Газеты.Ru»).

При этом еще 26% респондентов поделились, что накопили меньше, чем рассчитывали, 12% — ровно столько, сколько хотели, а 4% — больше, чем планировали.

Среди тех, кто готовится к отпуску заранее, 30% начинают откладывать деньги за 2–7 месяцев до поездки, 27% — более чем за 7 месяцев, а 12% — за 1—4 недели.

Более трети опрошенных (37%) начинают активно экономить перед отпуском, а 16% — немного сокращают повседневные расходы. Около половины респондентов (48%) в этот период чаще обращают внимание на выгодные предложения. Кроме того, 31% россиян начинают заранее планировать покупки и избегать спонтанных трат, а 28% — сравнивают цены в разных магазинах.

Для оптимизации расходов жители страны откладывают крупные покупки (59%) и чаще готовят дома (42%). Еще 18% опрошенных сокращают покупки напитков навынос, а 14% — реже пользуются сервисами доставки. Также 38% россиян выбирают более бюджетные аналоги привычных брендов.

В опросе приняли участие более 1 тыс. россиян.

Ранее россиянам рассказали, сколько дней отпуска требуется для полноценного восстановления.

 
Теперь вы знаете
Смертность до 60%, вакцины нет. Станет ли хантавирус причиной новой пандемии?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!