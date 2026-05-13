Стало известно, сколько россиян не могут накопить на отпуск

Почти 30% опрошенных россиян накопили к отпуску меньше, чем планировали

Около трети опрошенных россиян (30%) признались, что еще не начали копить на отпуск, а 28% — вовсе не откладывают деньги на поездки. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом «Пакет» от Х5 (есть у «Газеты.Ru»).

При этом еще 26% респондентов поделились, что накопили меньше, чем рассчитывали, 12% — ровно столько, сколько хотели, а 4% — больше, чем планировали.

Среди тех, кто готовится к отпуску заранее, 30% начинают откладывать деньги за 2–7 месяцев до поездки, 27% — более чем за 7 месяцев, а 12% — за 1—4 недели.

Более трети опрошенных (37%) начинают активно экономить перед отпуском, а 16% — немного сокращают повседневные расходы. Около половины респондентов (48%) в этот период чаще обращают внимание на выгодные предложения. Кроме того, 31% россиян начинают заранее планировать покупки и избегать спонтанных трат, а 28% — сравнивают цены в разных магазинах.

Для оптимизации расходов жители страны откладывают крупные покупки (59%) и чаще готовят дома (42%). Еще 18% опрошенных сокращают покупки напитков навынос, а 14% — реже пользуются сервисами доставки. Также 38% россиян выбирают более бюджетные аналоги привычных брендов.

В опросе приняли участие более 1 тыс. россиян.

