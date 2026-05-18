Стало известно, что мотивирует россиян копить совместно

ВТБ: для 43% опрошенных россиян копят вместе, чтобы реализовать совместную мечту
Miljan Zivkovic/Shutterstock/FOTODOM

Каждый второй (43%) из опрошенных россиян считает совместные накопления возможностью реализовать общую мечту, свидетельствуют результаты опроса, проведенного ВТБ (есть у «Газеты.Ru»).

Треть респондентов заявили, что откладывать фиксированную сумму им помогает сформированная привычка, а также четкое планирование бюджета.

Самый популярный финансовый инструмент для совместных накоплений у россиян — вклад или накопительный счет одного из супругов (44%). На втором месте —совместный банковский счет, куда оба могут делать переводы (32%), 13% предпочитают копить наличные, а 7% копят с помощью инвестиционных продуктов.

Основными преградами для совместных накоплений респонденты считают спонтанные покупки и импульсивные траты одного из супругов — так ответили четверть опрошенных. 15% не нашли удобного финансового инструмента, а 9% ведут раздельный бюджет.

Треть опрошенных копят на недвижимость и ремонт, 30% — на путешествия и яркие впечатления, а четверть — на автомобиль. Чаще всего на ремонт копят москвичи (39%), на недвижимость — жители Приволжского округа (40%), на путешествия — жители Южного округа (33%), а на автомобиль — Санкт-Петербурга и Северо-Кавказского округа (по 33%).

Идеальный инструмент для совместных накоплений у россиян отличается. Более половины респондентов мечтают, чтобы деньги с совместного счета можно было снимать без потери процентов, но с предупреждением супруга. 41% хотели бы пополнять счет с любой карты без комиссии, 32% — чтобы сумма счета была видна обоим супругам. 21% хотели бы, чтобы банк автоматически округлял траты и докладывал разницу в семейную копилку, а 12% хотели бы иметь возможность добавить фото мечты к счету, чтобы добавить мотивации.

Опрос был проведен среди 1,5 тыс. жителей крупных городов. В опросе можно было выбрать несколько вариантов ответа.

Ранее стало известно, сколько россияне смогли накопить денег за 2025 год.

 
