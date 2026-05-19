Внебиржевой курс доллара опустился ниже 71 рубля впервые с 8 февраля 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

К 12:30 мск внебиржевой курс доллара опустился до 71,01 рубля, падая на 1,15 рубля относительно предыдущего закрытия, а минутами ранее он впервые с 8 февраля 2023 года снижался ниже отметки 71 рубля — до 70,98 рубля.

Поскольку после приостановки торгов долларом на Московской бирже летом 2024 года репрезентативным для рубля остался только курс юаня (биржевые торги которым проходят с 10:00 до 19:00 мск), именно в эти часы возможен расчет курса доллара через кросс-курс: курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже.

14 мая главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев рассказал «Газете.Ru», что рубль может остаться крепким до конца мая и в июне, а доллар продолжит торговаться в диапазоне 72–77 руб. Специалист отметил, что текущее укрепление рубля выглядит достаточно устойчивым. Васильев пояснил, что главная причина — это высокие цены на нефть и другое сырье на фоне войны на Ближнем Востоке. Если в январе — феврале российская экспортная нефть Urals стоила чуть выше $40 за баррель, то в марте цена выросла до $77, а в апреле — до $95 за баррель.

