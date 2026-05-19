В Ягодном союзе предупредили об изменении цен на клубнику

Николай Хижняк/РИА «Новости»

В этом году стоимость клубники в любом случае превысит показатели прошлого сезона – в первую очередь из-за низкой урожайности на фоне погодных перепадов. Также на цены повлияет инфляция и рост издержек на оплату труда, объяснил в беседе с НСН председатель совета Ягодного союза Вячеслав Пленкин.

По его словам, цены в ближайшей перспективе будут нестабильны, но все-таки останутся выше, чем в прошлом году.

«Это связано с инфляцией, оплатой труда. Основная оплата труда поднялась очень сильно. Ниже прошлого года цены не установятся точно, потому что высокого урожая в этом году не будет из-за погодных условий», — подчеркнул специалист.

До этого председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов сообщил, что в России за последний месяц почти на треть снизились цены на клубнику. Так, в середине мая в торговых сетях начинаются от 800 рублей за килограмм – по словам эксперта, это на 28% ниже уровня начала апреля — тогда цены на 1 кг клубники начинались от 1120 рублей.

В ассоциации снижение стоимости связали с поступлением первого отечественного урожая и расширением предложения.

Ранее врач назвала неожиданное целебное свойство клубники.

 
