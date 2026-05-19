Кабмин выделил 5 млрд рублей на развитие паромного сообщения в Крыму

В преддверии летнего туристического сезона правительство выделило 5 млрд рублей на поддержку паромного сообщения между морскими портами Керчь и Кавказ. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По его словам, выделенные средства позволят обеспечить регулярное курсирование паромов через Керченский пролив.

«Принятое решение даст людям возможность выбирать оптимальный для себя маршрут и в целом будет способствовать укреплению транспортной связанности российских субъектов», – подчеркнул Мишустин.

Два года назад правительство уже выделяло 5,7 млрд рублей ГУП «Научно-исследовательский и конструкторский институт испытательных машин, приборов и средств измерения масс». Это предприятие обеспечивает работу шести паромов, которые ходят от полуострова до материковой части РФ и обратно. Они перевозят пассажиров, доставляют автомобильную и железнодорожную технику.

Керченская паромная переправа расположена в самом узком месте Керченского пролива (расстояние между портами Крым и Кавказ составляет 5 км). Она работает круглосуточно в течение всего года.

