Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против ИранаЧП с катером на Байкале
Бизнес

Кабмин выделил 5 млрд рублей на развитие паромного сообщения в Крыму

Мишустин: на паромное сообщение между портами Керчь и Кавказ выделят 5 млрд рублей
Константин Михальчевский/РИА Новости

В преддверии летнего туристического сезона правительство выделило 5 млрд рублей на поддержку паромного сообщения между морскими портами Керчь и Кавказ. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По его словам, выделенные средства позволят обеспечить регулярное курсирование паромов через Керченский пролив.

«Принятое решение даст людям возможность выбирать оптимальный для себя маршрут и в целом будет способствовать укреплению транспортной связанности российских субъектов», – подчеркнул Мишустин.

Два года назад правительство уже выделяло 5,7 млрд рублей ГУП «Научно-исследовательский и конструкторский институт испытательных машин, приборов и средств измерения масс». Это предприятие обеспечивает работу шести паромов, которые ходят от полуострова до материковой части РФ и обратно. Они перевозят пассажиров, доставляют автомобильную и железнодорожную технику.

Керченская паромная переправа расположена в самом узком месте Керченского пролива (расстояние между портами Крым и Кавказ составляет 5 км). Она работает круглосуточно в течение всего года.

Ранее российские власти задумались о возрождении зарубежных круизов через Азовское море.

 
Теперь вы знаете
«Болезнь X». Какие эпидемии угрожают России и миру и есть ли шанс защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!