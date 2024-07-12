На паромное сообщение между Крымом и Кубанью выделили 5,7 млрд рублей

Правительство России направит 5,7 млрд рублей на поддержку паромного сообщения между Крымом и Краснодарским краем (морскими портами Керчь и Кавказ). Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Средства будут направлены ФГУП «Научно-исследовательский и конструкторский институт испытательных машин, приборов и средств измерения масс», которое обеспечивает работу шести паромов, курсирующих между полуостровом и материковой частью России. Они перевозят пассажиров, а также доставляют автомобильную и железнодорожную технику.

В правительстве отметили, что в прошлом году на эти цели из резервного фонда также было направлено 5,7 млрд рублей.

Работа ведется в рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры морского и внутреннего водного транспорта».

Керченская паромная переправа расположена в самом узком месте керченского пролива (расстояние между портами Крым и Кавказ составляет 5 км). Она работает круглосуточно в течение всего года.

Ранее в Крыму обломки сбитых украинских ракет повредили два парома.