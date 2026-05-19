Новак оценил масштабы «кадрового голода» в России в ближайшие пять лет

В ближайшие пять лет в России необходимо будет заместить более 10 млн миллионов работников в связи с их выходом на пенсию. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, его слова приводит ТАСС.

Он привел прогноз Минэкономразвития, согласно которому дополнительная потребность экономики в работниках к 2030 году составит около 3,1 млн человек.

«В ближайшие 5 лет в связи с выходом работников на пенсию предстоит заместить около 11 млн рабочих мест», — отметил Новак, подчеркнув, что «это вызов сегодняшнего дня».

По словам вице-премьера, для решения кадрового вопроса необходимо перераспределить трудовые ресурсы из низкопроизводительных секторов в приоритетные отрасли экономики. Среди ключевых направлений он выделил обрабатывающую промышленность, информационные технологии, креативные индустрии и туризм. Главная задача — обеспечить кадрами отрасли технологического лидерства и стратегические инвестпроекты, добавил Новак.

До этого сообщалось, что в России ожидают усиления дефицита кадров. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков 23 апреля заявил, что доля работников старше 60 лет в России составляет 12% от занятых, тогда как доля молодежи в возрасте 23–30 лет — только 11%.

