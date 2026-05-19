Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

В России заявили о падении цен на загородные дома в определенном сегменте

Риелтор Апрелев: цены на эконом-сегмент загородной недвижимости падают
АРХИВУД

В России отмечается снижение цен на загородную недвижимость в эконом-сегменте, причем речь идет о домах, которые уже построены и введены в эксплуатацию. Спрос на такое жилье также снижается, отметил почетный член Гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с Общественной Службой Новостей.

Спрос снижается последние два-три года, что привело к затоваренности рынка. Некоторое оживление наблюдалось в прошлом году только в организованных поселках, однако рост спроса не превысил 15%. Цены на такую недвижимость немного увеличились, но не более, чем на уровень инфляции, объяснил эксперт.

«Это касается поселков уже давно существующих. Не тех, которые сейчас выходят на рынок, а тех, которые уже застроены на 90-95%, там да, можно говорить, что наблюдается рост цен, но даже 15% я бы, честно говоря, не подтвердил на готовые дома», – подчеркнул Апрелев.

По его словам, более высокий спрос отмечается на земельные участки с коммуникациями – в этом сегменте цены скакнули более, чем на 15%. Но это больше относится к поселкам премиум-класса и элит-класса, заключил риелтор.

Напомним, до этого в пресс-службе агентства ARBORE STATE «Газете.Ru» сообщили, что готовые дома в Подмосковье подорожали на 15–30% в зависимости от сегмента за 2025 год. В массовом сегменте их цена достигла 12–30 млн рублей, в бизнес-сегменте — 30–60 млн, тогда как в элитных локациях стоимость домов начинается от 200 млн рублей и может превышать 1 млрд. В наиболее востребованных премиальных направлениях рост цен на отдельные объекты достигал 48%, уточнили аналитики.

Ранее сообщалось, что в России рынок загородного жилья растет вдвое быстрее квартирного.

 
Теперь вы знаете
Снятие санкций с российской нефти, единое пособие по новым правилам и вандализм в Эрмитаже. Что нового к утру 19 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!