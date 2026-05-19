В России заявили о падении цен на загородные дома в определенном сегменте

В России отмечается снижение цен на загородную недвижимость в эконом-сегменте, причем речь идет о домах, которые уже построены и введены в эксплуатацию. Спрос на такое жилье также снижается, отметил почетный член Гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с Общественной Службой Новостей.

Спрос снижается последние два-три года, что привело к затоваренности рынка. Некоторое оживление наблюдалось в прошлом году только в организованных поселках, однако рост спроса не превысил 15%. Цены на такую недвижимость немного увеличились, но не более, чем на уровень инфляции, объяснил эксперт.

«Это касается поселков уже давно существующих. Не тех, которые сейчас выходят на рынок, а тех, которые уже застроены на 90-95%, там да, можно говорить, что наблюдается рост цен, но даже 15% я бы, честно говоря, не подтвердил на готовые дома», – подчеркнул Апрелев.

По его словам, более высокий спрос отмечается на земельные участки с коммуникациями – в этом сегменте цены скакнули более, чем на 15%. Но это больше относится к поселкам премиум-класса и элит-класса, заключил риелтор.

Напомним, до этого в пресс-службе агентства ARBORE STATE «Газете.Ru» сообщили, что готовые дома в Подмосковье подорожали на 15–30% в зависимости от сегмента за 2025 год. В массовом сегменте их цена достигла 12–30 млн рублей, в бизнес-сегменте — 30–60 млн, тогда как в элитных локациях стоимость домов начинается от 200 млн рублей и может превышать 1 млрд. В наиболее востребованных премиальных направлениях рост цен на отдельные объекты достигал 48%, уточнили аналитики.

Ранее сообщалось, что в России рынок загородного жилья растет вдвое быстрее квартирного.