Готовые загородные дома в 2025 году резко подорожали

ARBORESTATE: готовые загородные дома в РФ подорожали более чем на 15% в 2025 году

Готовые дома в Подмосковье подорожали на 15–30% в зависимости от сегмента за 2025 год, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе агентства ARBORE STATE.

«В массовом сегменте их цена достигла 12–30 млн рублей, в бизнес-сегменте — 30–60 млн, тогда как в элитных локациях стоимость домов начинается от 200 млн рублей и может превышать 1 млрд. В наиболее востребованных премиальных направлениях рост цен на отдельные объекты достигал 48%. Земельные участки в 2025 году выросли в цене на 24%, достигнув стоимости в 200–300 тыс. рублей за сотку в премиальных локациях», — отметили в пресс-службе.

Там сказали, что таунхаусы и дуплексы — самый узкий сегмент предложения: на первичном рынке загородной недвижимости Подмосковья блокированная жилая застройка составляет лишь 1% от общего объема предложения, с января по июнь 2025 первичное предложение уменьшилось на 15%. Дефицит сам по себе становится фактором ценового давления, сказали в агентстве. Таунхаусы в 2025 году подорожали на 10% на фоне общего роста цен, средняя стоимость объектов в Подмосковье достигла 20–23 млн рублей, а в премиальных и элитных поселках — более 60–100 млн, подчеркнули в пресс-службе. Этот формат привлекателен как компромисс между частным домом и городским жильем, особенно для семей, которые не хотят обслуживать большой участок, добавили в агентстве.

В пресс-службе уверены, что в 2026 году объекты в наиболее востребованных локациях — прежде всего качественные дома и участки бизнес- и премиум-сегмента стоимостью от 30–50 млн рублей — могут прибавить в цене 30–50%. Неликвидные объекты в удаленных локациях покажут рост лишь в пределах 5%, допустили в пресс-службе.

В агентстве добавили, что покупатели стали осторожнее и одновременно информированнее: срок принятия решения вырос, горизонт планирования удлинился, спрос сместился в сторону готовых объектов. В целом инвесторы все чаще покупают дома и участки на собственные средства, удлиняют горизонт планирования и выбирают активы, способные сохранять стоимость в условиях неопределенности, заключили в агентстве.

