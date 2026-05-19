В России рынок загородного жилья растет вдвое быстрее квартирного

М2: динамика сделок с домами и землей превысила рост квартирного рынка
Загородный сегмент существенно опередил квартирный рынок по итогам апреля 2026 года. По данным Роскадастра и оценке аналитического центра М2, количество сделок с домами, земельными участками и нежилыми зданиями выросло за месяц на 24%, тогда как сегмент МКД — квартиры, машино-места и нежилые помещения — показал подъем на 9%.

Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе М2.

Общий объем зарегистрированных в ЕГРН сделок в апреле превысил 400 тыс., что на 14% больше итогов марта и соответствует уровню прошлого года. Снижение ключевой ставки и льготные госпрограммы продолжают поддерживать ипотечный спрос, который в апреле вырос на 9%, до 100 тыс. сделок. При этом подъем произошел равномерно: по 9% и в первичке, и во вторичке. Годовая динамика подтверждает перераспределение активности: число ипотечных сделок с новостройками снизилось на 12%, а со вторичным жильем выросло на 36%. Общее количество ипотечных сделок за год увеличилось на 20%.

В сегменте без ипотеки апрельский результат вырос на 16% к марту, достигнув 300 тыс. сделок, однако в годовом выражении оказался на 4% ниже. За первые четыре месяца текущего года доля сделок без ипотеки в общем количестве сделок уменьшилась с 80 до 72%. Это связано с перетоком спроса в ипотечный сегмент на фоне смягчения денежно-кредитной политики.

Динамика на платформе М2 подтверждает статистику Роскадастра. Так, в точности совпал рост ипотечных сделок (+9%). Увеличение сделок с новостройками (+11%) подтверждает восстановление спроса в этом сегменте на фоне реализации программ господдержки, акций застройщиков и снижения ключевой ставки. Стабильный объем сделок со вторичным жильем на платформе коррелирует с перетоком покупателей в ипотечный сегмент. А общий прирост сделок (+4%) указывает на устойчивые позитивные тенденции рынка.

