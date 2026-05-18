Мадьяр пообещал раскрыть цену российского газа для Венгрии

Премьер Мадьяр: Венгрия обнародует цену на газ, по которой приобретала его у РФ

Власти Венгрии обнародуют информацию о цене, по которой страна покупала у Российской Федерации газ по долгосрочным договоренностям. Об этом заявил венгерский премьер-министр на правительственном брифинге, сообщает РИА Новости.

«Мы обнародуем информацию настолько, насколько это возможно для международного делового контракта», — сказал он.

Глава кабмина отметил, что венгерская сторона не может «опубликовать все», так как «есть конфиденциальные пункты».

«Мы должны это соблюдать. Но цены, действительно ли они такие выгодные, как говорило предыдущее правительство, мы обнародуем», — добавил политик.

До этого глава венгерского МИД Анита Орбан заявила, что новое правительство Венгрии считает необходимым нейтрализовать зависимость от РФ в области энергетики, но не планирует пока отказываться от поставок российских нефти и газа. По словам министра, посредством дипломатии ее ведомство попытается добиться закупки энергоносителей по максимально низким ценам и не допустить зависимости от какой-либо одной страны.

