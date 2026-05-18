Индия планирует построить металлургический завод вместе с Россией

Индия хочет построить вместе с РФ металлургический завод на своей территории. Об этом заявил замминистра стали Индии Сандип Паундрик, пишет ТАСС.

Чиновник отметил, что две страны обладают достаточным потенциалом для расширения сотрудничества в металлургической отрасли.

«Мы можем построить [в Индии] новые металлургические заводы, еще одно направление — модернизация действующих предприятий», — сказал Паундрик.

18 мая представитель индийского министерства нефти и газа Суджата Шарма заявила, что поставки нефти из России в Индию продолжатся, несмотря на решения США по введению или отсутствию исключений из режима антироссийских санкций.

14 мая агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Индия обратилась к США с просьбой продлить действие разрешение на продажу российской нефти. Старая лицензия перестала действовать.

Ранее в Индии заявили об устойчивом росте партнерства с Россией.

 
