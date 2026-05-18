В МЭА заявили об истощении коммерческих запасов нефти в мире

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил, что коммерческие запасы нефти в мире быстро заканчиваются из-за ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает агентство Reuters.

По словам Бироля, нынешних запасов осталось всего на несколько недель.

Также Бироль заявил на встрече представителей «Большой семерки» G7 в Париже, что высвобождение стратегических нефтяных резервов добавило на рынок 2,5 миллиона баррелей нефти в день, но, по его словам, «эти запасы не бесконечны.

На встрече министров финансов стран G7 в Париже, состоявшейся в понедельник, директор МЭА Фатих заявил, что высвобождение стратегических нефтяных резервов добавило на рынок 2,5 миллиона баррелей в день, однако эти запасы ограничены. В марте агентство сообщало, что 32 страны-участницы договорились высвободить 400 миллионов баррелей из-за сбоев в поставках на Ближнем Востоке — это самый большой объем за всю историю МЭА.

13 мая в апреле 2026 года российский экспорт нефти и нефтепродуктов сократился на 1,26% по сравнению с мартом, до 7,03 млн баррелей в сутки.

14 апреля глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что цены на нефть в ближайшее время превысят $150 за баррель. Так он прокомментировал слова руководителя Международного энергетического агентства Фатиха Бироля, сказавшего, что цены на нефть пока не отражают серьезности беспрецедентного кризиса поставок, вызванного войной с Ираном, но вскоре это произойдет.

