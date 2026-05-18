В Росимуществе анонсировали повторный аукцион по продаже ЮГК

Росимущество объявляет торги по продаже группы «Южуралзолото» на голландском аукционе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу агентства.

В Росимуществе отметили, что электронный аукцион по активам группы ЮГК, состоявшийся 18.05.2026, признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок. В связи с этим ведомство планирует объявить голландский аукцион уже 19 мая 2026 года. Сбор заявок продлится пять рабочих дней — до 25 мая 2026 года, а итоги подведут 26 мая 2026 года. На голландском аукционе снижение цены может достичь 50% от начальной стоимости, то есть до 81 010 019 000,5 рублей.

В агентстве отметили, что шаг снижения цены на голландском аукционе составит 2% от начальной цены продажи, что равняется 3 240 400 760,02 рубля.

До этого Росимущество сообщало, что правительство России решило выставить на продажу 67,2% акций ЮГК и другие активы группы, которые по решению суда перешли в собственность государства. Сам пакет акций «Южуралзолота» оценили в 140,4 млрд рублей.

Решение о продаже активов приняли после того, как 11 июля Советский районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратура России об обращении в доход государства акций компании, принадлежавших Константину Струкову.

