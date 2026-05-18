Россиянам рассказали о грядущих изменениях правил открытия банковских вкладов

Финансист Гамзаев: с 2027 года для открытия банковских вкладов понадобится ИНН

С 2027 года россиянам для открытия банковских вкладов понадобится индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН). Об этом агентству «Прайм» сообщил финансист Магомед Гамзаев.

Он пояснил, что ИНН станет обязательным реквизитом для всех банковских счетов граждан, в том числе уже действующих. Эксперт отметил, что основной целью нововведения является снижение возможности для криминальных схем, включая и дропперских. ИНН, в отличие от паспорта или номера телефона, является постоянным и неизменным идентификатором. Это позволит провести сопоставление операций одного человека в разных банках и выявить подозрительные связи между транзакциями. Тем самым финансовые операции станут более прозрачными для государства, и продолжится общий курс на цифровизацию контроля денежных переводов.

Финансист подчеркнул, что от большинства россиян не потребуются дополнительных действий. Банки смогут самостоятельно обновлять данные, пользуясь базой Федеральной налоговой службы.

