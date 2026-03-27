Россиянам напомнили, какие банковские переводы могут признать незаконными

О том, какие банковские операции могут быть признаны незаконными и привести к блокировке, в беседе с «Газетой.Ru» напомнила Марина Павлова, учредитель агентства правовой помощи Юнона.

С июля 2024 года на банки была возложена обязанность проверять признаки перевода денежных средств на счетах клиентов, предотвращать возможные попытки списания средств мошенниками. Все параметры необычных операций устанавливаются Банком России на основании информации, полученной от МВД России. В случае если операция клиента по признакам будет являться «сомнительной», то банк будет вправе приостановить платеж на два дня. Законодательство ввело некий «период охлаждения» для переводов, которые содержат признаки мошеннических операций.

«С 1 января 2026 года в перечень таких операций попадают все «мошеннические операции», которые ранее были зафиксированы в системах МВД России или Банка России по информации, полученной от пострадавших или от клиентов банка. В базы данных попадает вся информация об устройствах и получателях средств (так называемых дропперов — людей, которые участвуют в цепочке мошеннических банковских переводов)», — поделилась эксперт.

Для предотвращения воровства средств с помощью «вирусов» банки обязаны фиксировать информацию о вредоносном программном обеспечении, которое может быть установлено на телефоны клиентов, и регулярно обновлять банковские приложения. Во взаимодействии с операторами связи банк будет учитывать изменения номера телефона клиента не менее чем за 48 часов до совершения подозрительной операции, это могут быть нетипичные для клиента телефонные переговоры и общение в мессенджерах, осуществленные не менее чем за 6 часов до выполнения банковской операции.

«Чтобы понять, какая операция является для клиентов банка «типичной», банки используют специальное программное обеспечение, которое анализирует информацию по счетам клиентов. Если клиент обычно совершает операции в одном городе, но неожиданно совершает крупный перевод в другой город, то такая операция может являться «сомнительной» и подпадать под «период охлаждения», — добавила она.

Согласно перечню Банка России, являются «сомнительными» переводы самому себе со счетов с других банков на сумму свыше 200 тыс. рублей, совершенные с использованием системы быстрых платежей, если клиент в этот же день будет переводить эти денежные средства человеку, которому он в течение полугода не совершал никакие переводы. Это предотвращает мошенничество с помощью методов «социальной инженерии», когда мошенники убеждают клиента направить все свои средства в один банк, а потом из него сделать перевод на счет «дроппера».

«В случае если информация о клиенте или его счете попала в базу данных Банка России ошибочно, можно обжаловать это с помощью направления заявления через официальный сайт Банка России», — резюмировала Павлова.

