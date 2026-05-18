В США продвигают санкции против покупателей российской нефти

Грэм: США продвигаются в работе над санкциями против импортеров нефти России
Конгресс США почти согласовал законопроект о новых санкциях против стран, которые продолжают покупать российскую нефть. Об этом в социальной сети Х заявил американский сенатор Линдси Грэм.

«Мы продвигаемся в работе над законопроектом, который позволит президенту (США Дональду) Трампу вводить санкции против стран, продолжающих поддерживать Россию через закупки дешевой нефти», – написал политик.

По его словам, американские законодатели уже «очень близки» к принятию документа. Инициатива также предполагает введение ограничений против так называемого теневого флота, который используется для перевозки российской нефти в обход санкций.

16 мая истек срок действия американской лицензии, разрешавшей поставки российской нефти. 17 апреля минфин США во второй раз продлил разрешение на сделки с российской нефтью и нефтепродуктами, которые уже находились на танкерах в море на тот момент. До этого Вашингтон временно выводил российскую нефть из-под санкционных ограничений в марте.

Ранее свыше десяти стран призвали США продлить разрешение на покупку российской нефти.

 
