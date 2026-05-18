Золото резко подешевело

Цена на золото опустилась ниже $4500 за унцию впервые с 30 марта

Впервые с 30 марта стоимость фьючерса на золото с поставкой в июне текущего года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) опустилась ниже $4500 за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По данным на 4:02 мск, цена этого драгоценного металла снижалась на 1,43%, до $4496,7 за тройскую унцию. К 4:12 мск стоимость фьючерса на золото замедлила снижение и находилась на уровне $4507 за унцию (-1,2%).

В начале 2026 года цены на золото демонстрировали рекордные показатели, а затем обрушились и задержались на уровне $5000 за тройскую унцию. Такие колебания котировок связаны с высоким спросом инвесторов на защищенные активы, а с учетом того, что рост цен не подкреплялся объективными причинами, в этом прослеживается приток спекулятивного капитала, заявил директор управления продаж и клиентского обслуживания ИК Fontvielle Руслан Спинка.

