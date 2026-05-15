Стало известно, где в России живут самые богатые пенсионеры

ТАСС: самые высокие пенсии зафиксированы на Чукотке, Камчатке и в Ненецком АО
В 12 российских регионах средний размер пенсионного обеспечения в апреле 2026 года превысил 30 тысяч рублей. Такую статистику Соцфонда РФ приводит ТАСС.

Среди регионов с высокими пенсиями названы: Чукотка — 42,2 тыс. рублей, Ненецкий АО — 38,8 тыс. рублей и Камчатский край — 37,5 тыс. рублей.

В список также попала Магаданская область, где пенсионеры в месяц получают 37,4 тыс. рублей, ХМАО — 37 тыс. рублей, Ямал — 36,4 тыс. рублей, Мурманская область — 34,2 тысячи рублей, Сахалинская область и Якутия — по 33,7 тысячи рублей. Далее следует Республика Коми, Архангельская область и Карелия — 31,7 тыс. и 31 тыс. рублей соответственно.

При этом по данным того же Социального фонда, средний размер пенсионного обеспечения в России в апреле месяце составил 25 397 рублей. По его подсчетам, за год выплаты выросли примерно на 1,9 тыс. рублей.

До этого сообщалось, что для получения максимальных 10 индивидуальных пенсионных коэффициентов в 2026 году россиянину нужно официально зарабатывать не менее 248 250 рублей в месяц до вычета налогов.

Ранее россиянам напомнили, как посчитать пенсию.

 
