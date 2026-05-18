В российском интернете активно ведут торговлю продуктами с истекшим сроком годности

В российском интернете активно ведется торговля продуктами питания с истекшим сроком годности. Об этом сообщает газета «Известия».

В сети появляются многочисленные объявления о продаже просроченных продуктов. В некоторых лотах содержатся десятки тысяч единиц. Продукты с истекшим сроком годности часто смешивают с бракованными бытовыми изделиями.

В статье отмечается, что в стране ежегодно образуются десятки тонн просроченных мясных продуктов. В соответствии с законом они должны быть утилизированы — сожжены или закопаны на полигонах. Но в реальности все складывается не так. Часто просрочка перерабатывается в полуфабрикаты. Для того чтобы скрыть признаки порчи, в них в больших количествах добавляют лук, чеснок, специи, сою и усилители вкуса. При этом персонал пренебрегает элементарными санитарными правилами.

Кроме того, просроченные продукты часто отправляются в буфеты компаний, заводские столовые и небольшие кафе при офисах.

