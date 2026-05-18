В России исключили доллар по 60 рублей

Курс доллара вряд ли опустится до 60 рублей в 2026 году, спрогнозировал для «Газеты.Ru» инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

«Сценарий, при котором курс доллара упадет до 60 рублей в этом году, маловероятный. Гипотетически всплеску эйфории в рублевых активах мог бы способствовать мир с Украиной, и на эмоциях доллар вполне может нырнуть ниже 70 рублей. Но это может быть лишь краткий импульс, так как снижение геополитического риска может побудить ЦБ к более активному снижению ключевой ставки. Кроме того, за решением геополитической проблемы и улучшением денежно-кредитных условий может последовать всплеск импорта и, соответственно, спроса на иностранные деньги», — отметил Бахтин.

По данным Investing.com, курс доллара на внебиржевом рынке 15 мая превышал 73,1 рубля. Это минимум с весны 2025 года.

Экономисты и финансовые аналитики, опрошенные «Газетой.Ru», объяснили антирекорды доллара тем, что зарубежной валюты на российском рынке много, а спрос на нее пока слабый. Экспортеры продают выручку, импортеры осторожничают, население не создает ажиотажного спроса, а высокая ключевая ставка делает рублевые активы привлекательными, уточнили эксперты.

Ранее сообщалось, что в России ожидают скачки доллара до 85 рублей в мае.