Доллар — на минимуме с весны 2025-го. Что будет с курсом летом?

Доллар 12 мая подешевел до 73,6 рубля — минимума с весны 2025 года, но рынок ожидает ослабления российской валюты. Сейчас рубль поддерживают дорогая нефть, высокая ключевая ставка, продажи валютной выручки экспортерами и слабый импорт. Покупки зарубежной валюты Минфином оказались ниже ожиданий и не смогли сломать тренд на укрепление рубля. Однако опрошенные «Газетой.Ru» эксперты считают, что в июне баланс сил рубль-доллар изменится, и доллар может снова подорожать до 78-80 рублей.

Курс доллара 11 и 12 мая устанавливал антирекорды с весны 2025 года из-за перекоса на валютном рынке России, пояснили эксперты. По их словам, зарубежной валюты на российском рынке много, а спрос на нее пока слабый. Экспортеры продают выручку, импортеры осторожничают, население не создает ажиотажного спроса, а высокая ключевая ставка делает рублевые активы привлекательными.

«Уверенность рубля основана, с одной стороны, на высоких ценах на нефть, установившихся с начала весны, росте доходов от несырьевого экспорта (золото, удобрения и др.), по-прежнему жесткой денежно-кредитной политике ЦБ, повышенном спросе на рублевые облигации, а с другой стороны — на слабости внутреннего спроса на инвалюту. Импортеры пока малоактивны», — пояснил «Газете.Ru» инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

Главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров отметил, что выросли экспортные цены не только на нефть, но и на продовольствие, удобрения и металлы. Выручка от этих товаров, в отличие от нефтяной, не стерилизуется и поступает на валютный рынок. Это усиливает предложение валюты, подчеркнул Федоров. По его словам, покупки валюты Минфином оказались скромными — они только замедлили укрепление рубля, но не привели к его ослаблению, как ожидали участники рынка. Прогнозные оценки покупок валюты Минфином были втрое выше фактических, констатировал Федоров.

«Падение доллара — это следствие «эффекта завышенных ожиданий».

Все ждали, что Минфин после паузы начнет мощно скупать валюту (прогнозы были около 300–400 млрд рублей), но реальный объем на период с 8 мая по 4 июня составил лишь 110,3 млрд. Спрос государства оказался втрое ниже предложения экспортеров, получающих сверхдоходы от дорогой нефти», — сказал «Газете.Ru» основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.

Что будет с курсом доллара летом

Эксперты считают, что в мае рубль еще может оставаться сильным, но уже в июне давление на него вырастет. Главные причины — возможное увеличение покупок валюты Минфином, сезонный спрос на валюту из-за отпусков, смягчение политики ЦБ и постепенное восстановление импорта.

Бахтин допустил, что до конца мая доллар может протестировать зону 72–73 рубля. Техническим пределом укрепления рубля он назвал область 72,5 рубля. Но уже в начале июня ситуация может измениться.

«Прожать доллар сильно ниже текущих уровней при текущем балансе спроса и предложения рубль вряд ли сможет, технически пределом укрепления рубля могла бы стать область 72,5. Возможно, мы увидим ее ближе к концу месяца, перед налоговым периодом. Благоденствие рубля может завершиться в первых числах июня, когда Минфин, как ожидается, увеличит объем покупок валюты в рамках бюджетного правила», — сказал Бахтин.

По его прогнозу, в мае рубль с большой вероятностью останется крепким, но в июне операции Минфина, монетарный фактор и сезонный спрос на валюту могут вывести курс ближе к 80 рублям за доллар.

Федоров также ждет ослабления рубля в начале июня. По его оценке, покупки валюты Минфином могут составить около 270 млрд рублей. Такого объема достаточно, чтобы сдвинуть курс в диапазон 78–80 рублей за доллар, считает Федоров.

«Текущее укрепление рубля выглядит неустойчивым. Рубль переукреплен для бюджета, поэтому высока вероятность, что Минфин усилит покупки валюты. Цены на нефть могут скорректироваться из-за изменения геополитической ситуации, а постепенный рост импорта будет увеличивать спрос на валюту. Прогноз до конца июня остается умеренным: в мае доллар, вероятно, будет двигаться в коридоре 73–76 рублей, а в июне сместится к 75–78 рублям. Устойчивое падение ниже 70 рублей маловероятно», — сказал частный инвестор, основатель «Школы Практического Инвестирования Федор Сидоров.

Руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман оценивает базовый диапазон по доллару сейчас в пределах 72–76 рублей. Локально рубль может укрепиться и ниже нижней границы этого коридора. Но на более длинном горизонте риски разворота сохраняются: снижение нефтяных цен, восстановление импорта, смягчение денежно-кредитной политики Банка России или усиление покупок валюты Минфином могут вернуть доллар к росту, уверен он.

Когда покупать валюту?

Эксперты считают, что текущий курс уже выглядит комфортным для покупки валюты, но покупать ее стоит не «на все» и не на эмоциях. Валюта сейчас может быть частью диверсификации, особенно если она нужна для поездок или долгосрочных сбережений. При этом рублевые депозиты с высокой доходностью все еще остаются сильной альтернативой.

Бахтин считает покупку валюты по текущему курсу целесообразной. Но, по его словам, важно сохранять правильную структуру сбережений: оптимальная доля валюты — 30–40%. Наличная валюта больше подходит для практических целей, например для зарубежных поездок. Для инвестиций разумнее рассматривать валютные инструменты, в том числе облигации российских компаний, номинированные в инвалюте, считает инвестстратег.

Федоров также назвал текущий курс комфортным для покупки валюты, но призвал не принимать финансовые решения на эмоциях. Сидоров считает, что россиянам можно использовать нынешний курс для диверсификации сбережений, но не как ставку на быстрый заработок.

«Для россиян текущий курс создает умеренно благоприятную возможность для покупки валюты в целях диверсификации сбережений, однако стоит рассматривать это как часть долгосрочной стратегии, а не краткосрочную спекуляцию. Оптимальный подход — не более 30–50% сбережений в валюте. Оставшуюся часть можно разместить в рублевых депозитах, которые с доходностью 14–16% годовых остаются адекватной альтернативой на полугодовом горизонте. Ждать движения курса к 70–71 рублю рискованно — такого снижения может и не произойти», — сказал Сидоров.

Колебания валют были, есть и будут всегда, это ситуация нормальности, поэтому возможны движения, но стратегически рубль идет на укрепление, заключил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Сейчас выгодно открывать рублевые вклады, поэтому если есть недружественные доллары, то, их целесообразно обменять на рубли и разместить на банковские вклады. Если сегодня разместить на банковский вклад 300 тыс. рублей на полгода, то с учетом рыночных ставок можно заработать около 20 тыс. рублей и, соответственно, через полгода забрать около 320 тыс. рублей. Так и с финансовой точки зрения выгоднее, и спокойнее с эмоциональной. Соответственно, покупку валют не считаю в данный момент рациональным решением, так как она может привести к существенным финансовым потерям и за счет колебаний курсов валют, и за счет комиссий, взимаемых банками при проведении валютообменных операций», — сказал экономист.