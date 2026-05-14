В России ожидают скачки доллара до 85 рублей в мае

Курс доллара может краткосрочно подниматься до 80-85 рублей в мае, спрогнозировал для «Газеты.Ru» инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

«Для рубля изменения на 4–7% (это 3–5 рублей по текущему курсу) не являются чем-то экстраординарным. Наоборот, текущее долгое укрепление смотрится уникально на фоне предыдущих 30 лет. Даже за последние 10 лет изменения за месяц на 10–15% и даже более 20% не являются редкостью. При текущем курсе это значит, что доллар может прыгнуть в мае против рубля до 80–85 рублей, и это будет совершенно типично для него», — отметил Бахтин.

По его словам, последнее время нефть и санкции играют даже в пользу рубля. Валютный рынок становится более тонким и ведомым, подчеркнул инвестстратег. Чтобы это изменилось, нужны какие-то совершенно новые события — например, рост политической неопределенности, социальная нестабильность, банковский кризис или нечто такого уровня, что-то плохо предсказуемое и слабо управляемое, заключил Бахтин.

11 и 12 мая курс доллара опускался ниже 74 рублей впервые с весны 2025 года. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

По данным Investing.com, 13 мая доллар на внебиржевом рынке стоил более 73,4 рубля.

Ранее был назван предел укрепления рубля.

 
