В России фиксируют резкий рост размера пособия по беременности

Экономист Балынин: максимальное пособие по беременности выросло в 2,8 раза за пять лет

Максимальный размер пособия по беременности и родам при одноплодной беременности в 2026 году составляет 955 836 рублей. За пять лет эта сумма выросла в 2,8 раза: в 2021 году предельная выплата составляла 340 795 рублей. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По его словам, при одноплодной беременности с осложнениями максимальное пособие в 2026 году достигает 1 065 074,4 рубля, при многоплодной беременности — 1 324 515,6 рубля. В 2021 году эти суммы составляли 379 743 рубля и 472 244,5 рубля соответственно, подчеркнул экономист.

«Размер пособия по беременности зависит от официально получаемого гражданином дохода, подлежащего обложению страховыми взносами, в два предыдущих года. Соответственно, в 2026 году расчет базируется на тех суммах дохода, которые были получены гражданином в 2024–2025 годы. Минимальный размер пособия по беременности и родам, находясь в прямой зависимости от величины МРОТ, в 2026 году вырос на 20,7% (к 2025 году) и сейчас составляет 124 702,2 рубля при одноплодной беременности (140 дней), 138 963,88 рубля при одноплодной беременности с осложнениями (156 дней) и 172 801,62 рубля при многоплодной беременности (194 дня)», — отметил Балынин.

Балынин привел пример расчета. Если в 2024 году зарплата женщины составляла 85 тыс. рублей в месяц, а в 2025 году — 100 тыс. рублей, то среднедневной заработок составит 3036,94 рубля. Это меньше предельного значения, рассчитанного исходя из базы по страховым взносам, поэтому для выплаты берется фактический заработок, сказал экономист. По его словам, в таком случае пособие при одноплодной беременности составит 425 171,6 рубля. При одноплодной беременности с осложнениями — 473 762,64 рубля, а при многоплодной беременности выплата достигнет 589 166,36 рубля, заключил Балынин.

