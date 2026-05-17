Судоходные компании нашли способ обойти блокировку Ормузского пролива

Крупные судоходные компании начали использовать грузовой транспорт для перевозки топлива на фоне частичной блокировки Ормузского пролива. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

По данным издания, обходные пути нашли компании Mediterranean Shipping Company (MSK), Maersk, CMA-CGM и Hapag-Lloyd. Они открыли маршруты для грузоперевозок из портов на Красном море и Оманском заливе в сторону крупнейшего транспортного узла на Ближнем Востоке — портов в Саудовской Аравии, Ираке и ОАЭ. Подобное решение помогло избежать им проход по частично заблокированному Ормузскому проливу, уточнили в FT.

Главный исполнительный директор Maersk Винсент Клерк рассказал, что для перевозок было привлечено большое количество транспорта. Однако он добавил, что грузовики могут лишь частично заменить возможности перевозки крупных контейнеровозов и грузовых судов в Ормузском проливе.

До этого FT сообщала, что стоимость грузоперевозок из Азии на Ближний Восток побила рекорд, превысив пиковые значения пандемии COVID-19. Утверждается, что стоимость перевозки стандартного 20-футового контейнера на маршруте Шанхай — Персидский залив — Красное море выросла с $980 до начала военных действий до $4131, тогда как в период пандемии самый высокий показатель составлял $3960. Значительная часть роста обусловлена повышением цен на топливо и поиском возможностей для организации автомобильных грузоперевозок, пишет газета.

Ранее Европа начала переговоры с Ираном о разблокировке Ормузского пролива.

 
