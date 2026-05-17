Стоимость грузоперевозок из Азии на Ближний Восток побила рекорд на фоне войны с Ираном

Стоимость грузоперевозок из Азии на Ближний Восток побила рекорд, превысив даже пиковые значения пандемии COVID-19. Об этом сообщает газета Financial Times.

Ставки за перевозку груза на маршруте Шанхай — Персидский залив — Красное море достигли рекордных показателей. Утверждается, что стоимость перевозки стандартного 20-футового контейнера выросла с $980 до начала военных действий до $4 131, тогда как в период пандемии самый высокий показатель составлял $3960. Значительная часть роста обусловлена повышением цен на топливо и поиском возможностей для организации автомобильных грузоперевозок, пишет газета.

По данным источника, грузы, направлявшиеся на Ближний Восток в начале войны с Ираном, до сих пор застряли в портах Индии и Мозамбика. Из-за этого предприятиям приходится нести дополнительные расходы в размере тысяч долларов, несмотря на усилия крупнейших судоходных компаний, которые открыли маршруты для грузоперевозок из портов на Красном море и в Оманском заливе. Однако грузовики могут заменить лишь малую часть пропускной способности крупных контейнеровозов, которые ранее обслуживали Персидский залив через Ормузский пролив, фактически закрытый для судоходства с начала войны 28 февраля, утверждает издание.

Генеральный директор одной из немецких транспортных компаний Hapag-Lloyd Рольф Хаббен Янсен заявил, что торговые потоки в регион Персидского залива сократились на 60-80%.

До этого сообщалось, что представители стран Европы начали переговоры с военно-морскими силами иранского Корпуса стражей исламской революции касательно прохода судов через Ормузский пролив. 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана, в ответ Тегеран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти.

Ранее NYT назвала страны, получившие выгоду от войны в Иране.