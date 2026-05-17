В Британии посчитали ущерб для Киева от сокращения импорта стали в ЕС

FT: Киев потеряет €1 млрд из-за сокращения импорта стали в ЕС
Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

Решение Евросоюза сократить импорт стали может обойтись Украине потерей €1 млрд неполученной прибыли. Об этом пишет газета Financial Times, ссылаясь на украинских чиновников.

«План ЕС по сокращению импорта стали наполовину навредит Украине в тот момент, когда у нее возникли трудности с финансированием​​​ <...>. Резкое сокращение <...> может стоить Киеву миллиард евро в потерянных экспортных доходах», — говорится в статье.

С 1 июля квоты на импорт стали сократятся на 47%, на дополнительный импорт будет наложена пошлина 50% из-за переизбытка мощностей в мире. Такое решение Брюсселя практически уничтожит возможность украинских компаний поставлять свою сталь на европейский рынок, утверждает глава офиса исполнительного директора украинской сталелитейной компании «Метинвест» Александр Водовиз. В компании отмечают, что у Украины нет альтернативных покупателей, к которым можно было бы обратиться в ближайшее время.

Еврокомиссия же заявляет, что Брюссель «примет во внимание сложную ситуацию» на Украине и что Киев может получить квоту, гарантирующую экспорт стали в ЕС, «хотя и на более низком уровне, чем в прошлые годы».

До этого Евросоюз повысил квоту на импорт алюминия из России — решение принято в рамках 16-го санкционного пакета.

Ранее в НАТО пообещали Украине еще $60 млрд военной поддержки.

 
