Решетников: «Газпром» рассматривает участие в газовых проектах Танзании
Максим Богодвид/РИА Новости

Российская транснациональная энергетическая компания «Газпром» хочет участвовать в развитии газовой отрасли в Танзании. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству России и Танзании, его слова приводит «Коммерсантъ».

Танзания располагает значительным ресурсным потенциалом, а растущий спрос экономики страны на электроэнергию и топливо создают возможности для расширения совместных проектов, отметил он.

По его словам, российская сторона готова поставлять природный газ, СПГ и продукцию нефтехимии, а также обеспечивать Танзанию технологиями и оборудованием для добычи, переработки, транспортировки и реализации газа.

Глава Минэкономразвития РФ напомнил, что в прошлом году был запущен пилотный проект по поставке в Танзанию двух мобильных автомобильных газовых заправщиков.

В апреле Индонезия договорилась с Россией о поставках сырой нефти и сжиженного нефтяного газа.

Ранее «Газпром» подал новый иск к чешской компании.

 
