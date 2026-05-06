«Газпром» подал новый иск к чешской компании

«Газпром» и «Газпром экспорт» подали в российский суд иск к чешской фирме NET4GAS, которая выступает оператором внутренних газопроводов. Такая информация следует из картотеки арбитража.

Отмечается, что исковое заявление подано 5 мая в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области и касается экономических споров по гражданским правоотношениям.

В марте 2024 года арбитражный суд постановил запретить NET4GAS вести спор с «Газпром экспортом» за рубежом. В случае, если компания откажется исполнять решение суда, ей придется выплатить «Газпром экспорту» €112,96 млн в рублях по курсу Центробанка РФ на дату уплаты. Кроме того, суд взыскал с чешской фирмы 206 тыс. рублей, которые «Газпром экспорт» потратил на оплату госпошлины.

Российское предприятие хотело запретить NET4GAS продолжать арбитражные разбирательства в зарубежных судебных инстанциях, так как компания пыталась взыскать с «Газпром экспорта» платежи за использование своей газотранспортной системы.

