В России увеличат пошлины за выделение ресурсов нумерации для операторов связи

Пошлины за выделение ресурсов нумерации для операторов связи увеличат с 1 июня

В России с 1 июня 2026 года произойдет двукратное увеличение государственных пошлин за выделение ресурсов нумерации для операторов связи. Об этом сообщило Минцифры РФ, передает ТАСС.

За один обычный телефонный номер (из плана нумерации 7-й зоны всемирной нумерации и выделенной сети) стоимость вырастет с 50 до 100 рублей.

За код идентификации сетей мобильной связи (подвижной радиотелефонной и радиосвязи) плата увеличится с 3,25 млн до 6,5 млн рублей. За один номер из кодов доступа к услугам электросвязи пошлина поднимется до 70 тыс. рублей. Пошлина за один код идентификации узловых элементов и оконечного оборудования из ресурса нумерации кодов пунктов сети сигнализации ОКС №7 составит 650 тыс. рублей в международном индикаторе.

До этого стало известно, что Минцифры России прорабатывает механизм дополнительной тарификации международного трафика мобильных абонентов, рассматривая его как меру противодействия VPN-сервисам. Расценки и лимиты пока не раскрываются. В Госдуме уже назвали «перебором» и «издевательством» реализацию такого механизма.

