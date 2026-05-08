Эксперт объяснил, почему cложно получить компенсацию за неработающий интернет

Идея компенсаций за неработающий интернет может быть понятной для абонентов, но юридически и технически такой механизм пока не проработан. Неясно, кто именно должен платить, за какие случаи и как люди будут подтверждать отсутствие связи, рассказал «Газете.Ru» гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.

По его словам, операторы связи при отключениях интернета в России сами по себе ни в чем не виноваты: если услуги связи ограничиваются по требованию государства, в том числе по соображениям безопасности, то технически оператор может быть готов предоставлять связь, но не имеет возможности этого сделать.

«Здесь сразу возникает вопрос: за чей счет должна выплачиваться компенсация? Если за счет операторов, то для них это фактически упущенная прибыль. При этом причина ограничения может быть не в их действиях. Кроме того, нужно четко определить, что именно будет считаться отсутствием связи. Это неработающая базовая станция из-за технической проблемы на стороне оператора? Или блокировка, которую оператор обязан выполнить по требованию органа государственной власти? Отдельный вопрос — как оценивать ситуацию с «белыми списками». Формально доступ к части сервисов может сохраняться, но человеку может быть нужен сайт или приложение, которых в этом списке нет», — отметил Кусков.

По его словам, сейчас в ряде регионов ограничения связи могут длиться не часы, а дни, а иногда и недели. Поэтому непонятно, как в таких случаях должен работать механизм компенсаций, сказал аналитик.

По его словам, юридически эта тема пока выглядит совершенно не проработанной — нет ответов на вопросы, что считать неработающей связью, как абонент должен это подтверждать: он должен сам замерять время отсутствия связи, обращаться к оператору, прикладывать доказательства?

«Есть и еще один важный момент. Если связь ограничивают в крупном городе, например в Москве, Санкт-Петербурге или Тюмени, проблема касается не одного человека, а сразу миллионов абонентов. Значит, нужно понять, компенсации будут начисляться автоматически всем, кого затронуло ограничение, или только тем, кто сам обратился с заявлением», — сказал Кусков.

По его словам, пока непонятно, кто должен платить, за какие именно случаи, как фиксировать отсутствие связи и каким образом подтверждать право абонента на компенсацию.

