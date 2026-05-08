Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииДень Победы — 2026Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

Эксперт объяснил, почему cложно получить компенсацию за неработающий интернет

Аналитик Кусков: механизм компенсаций за отключение связи в России не проработан
JackCA/Shutterstock/FOTODOM

Идея компенсаций за неработающий интернет может быть понятной для абонентов, но юридически и технически такой механизм пока не проработан. Неясно, кто именно должен платить, за какие случаи и как люди будут подтверждать отсутствие связи, рассказал «Газете.Ru» гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.

По его словам, операторы связи при отключениях интернета в России сами по себе ни в чем не виноваты: если услуги связи ограничиваются по требованию государства, в том числе по соображениям безопасности, то технически оператор может быть готов предоставлять связь, но не имеет возможности этого сделать.

«Здесь сразу возникает вопрос: за чей счет должна выплачиваться компенсация? Если за счет операторов, то для них это фактически упущенная прибыль. При этом причина ограничения может быть не в их действиях. Кроме того, нужно четко определить, что именно будет считаться отсутствием связи. Это неработающая базовая станция из-за технической проблемы на стороне оператора? Или блокировка, которую оператор обязан выполнить по требованию органа государственной власти? Отдельный вопрос — как оценивать ситуацию с «белыми списками». Формально доступ к части сервисов может сохраняться, но человеку может быть нужен сайт или приложение, которых в этом списке нет», — отметил Кусков.

По его словам, сейчас в ряде регионов ограничения связи могут длиться не часы, а дни, а иногда и недели. Поэтому непонятно, как в таких случаях должен работать механизм компенсаций, сказал аналитик.

По его словам, юридически эта тема пока выглядит совершенно не проработанной — нет ответов на вопросы, что считать неработающей связью, как абонент должен это подтверждать: он должен сам замерять время отсутствия связи, обращаться к оператору, прикладывать доказательства?

«Есть и еще один важный момент. Если связь ограничивают в крупном городе, например в Москве, Санкт-Петербурге или Тюмени, проблема касается не одного человека, а сразу миллионов абонентов. Значит, нужно понять, компенсации будут начисляться автоматически всем, кого затронуло ограничение, или только тем, кто сам обратился с заявлением», — сказал Кусков.

По его словам, пока непонятно, кто должен платить, за какие именно случаи, как фиксировать отсутствие связи и каким образом подтверждать право абонента на компенсацию.

Ранее стало известно, чем занимаются россияне при отсутствии интернета.

 
Теперь вы знаете
Подготовка к параду Победы, сроки за майнинг и карта шашлычных мест на «Госуслугах». Главное за 7 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!