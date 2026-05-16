Экс-депутат рассказал о «голодной диете» латвийцев

Панкратов: жители Латвии экономят на еде, чтобы оплатить коммунальные услуги
Жителям Латвии приходится экономить на продуктах, чтобы оплатить коммунальные услуги. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов.

По его словам, средняя зарплата в Латвии в настоящий момент составляет €800 (чуть больше 68 тыс.рублей) после вычета подоходных налогов, это в два с половиной раза меньше, чем в той же Германии. При этом, как отметил Панкратов, в республике в три раза выросли цены на продукты, увеличилась стоимость коммунальных услуг, в частности за электроэнергию.

По этой причине латвийцам приходится экономить на еде, так как платеж за «коммуналку» за двухкомнатную квартиру площадью 47 кв. метров в месяц составляет €270 (около 23 тыс. рублей), уточнил экс-депутат.

Панкратов отметил, что нынешней ситуации тяжелее всего приходится латвийским пенсионерам с пенсиями в €300 — €450 (25 500 рублей — 38 300 рублей), которым приходится покупать дешевые макароны и хлеб. Не все могут позволить себе сыр, который стоит в Латвии €25 (более 2 тыс. рублей), сказал собеседник агентства.

«Не берут уже ничего из продуктов, что не уценено», — добавил Панкратов.

В декабре сообщалось, что отсутствие туристов из России нанесло серьезный удар по туристической отрасли Латвии, Литвы и Эстонии. Экономики этих государств могли потерять от 3 до 5% ВВП из-за снижения доходов в этой сфере.

Ранее в МИД России заявили, что страны Прибалтики находятся на «европейских задворках»

 
