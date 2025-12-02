Экономики стран Прибалтики сильно пострадали из-за отсутствия туристов из России

Латвия, Литва и Эстония потеряли до 5% ВВП из-за отсутствия туристов из России

Отсутствие туристов из России нанесло серьезный удар по туристической отрасли Латвии, Литвы и Эстонии, экономики этих стран могли потерять от 3 до 5% ВВП из-за снижения доходов в этой сфере. Об этом сообщает «Лента.ру».

Отмечаается, что в страны, близко расположенные к России, Украине и Белоруссии, туристы стали ехать менее охотно из-за опасений о безопасности.

Глава Ассоциации ресторанов Латвии Янис Ензис заявил, что туризм в странах Балтии очень сильно пострадал из-за украинского конфликта.

Издание отмечает, что, например, морские круизы по Балтийскому морю больше не пользуются высоким спросом, так как без захода в Санкт-Петербург эти маршруты оказались «неинтересными». В Литве турпоток иностранных граждан все еще на 17% ниже уровня 2019 года.

В сентябре сообщалось, что поток туристов в страны Балтии возрос после пандемии COVID-19, однако затем резко снизился из-за конфликта на Украине.

Ранее Путин заявил, что Россия не собирается нападать на Польшу или Прибалтику.