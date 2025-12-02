На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экономики стран Прибалтики сильно пострадали из-за отсутствия туристов из России

Латвия, Литва и Эстония потеряли до 5% ВВП из-за отсутствия туристов из России
true
true
true
close
Global Look Press

Отсутствие туристов из России нанесло серьезный удар по туристической отрасли Латвии, Литвы и Эстонии, экономики этих стран могли потерять от 3 до 5% ВВП из-за снижения доходов в этой сфере. Об этом сообщает «Лента.ру».

Отмечаается, что в страны, близко расположенные к России, Украине и Белоруссии, туристы стали ехать менее охотно из-за опасений о безопасности.

Глава Ассоциации ресторанов Латвии Янис Ензис заявил, что туризм в странах Балтии очень сильно пострадал из-за украинского конфликта.

Издание отмечает, что, например, морские круизы по Балтийскому морю больше не пользуются высоким спросом, так как без захода в Санкт-Петербург эти маршруты оказались «неинтересными». В Литве турпоток иностранных граждан все еще на 17% ниже уровня 2019 года.

В сентябре сообщалось, что поток туристов в страны Балтии возрос после пандемии COVID-19, однако затем резко снизился из-за конфликта на Украине.

Ранее Путин заявил, что Россия не собирается нападать на Польшу или Прибалтику.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами